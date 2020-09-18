18 Eylül 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:17

Okullar ne zaman açılacak 2020? Okullar 21 Eylül’de açılacak mı? soruları son günlerde yoğunlaştı. Mart ayından bu yana kapalı olan okulların 21 Eylül’de açılacağına karar verilmişti. Bu süreye günler kala veliler endişelerini gidermek için okulların açılıp açılmayacağına dair gelişmeleri takip ediyor. Peki Okullar açılacak mı? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

Koronavirüs salgınında vaka sayısının çok olduğu illerde Hıfzıssıhha kurulları okulların açılıp açılmamasına karar verebilecek. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Avrupa’da okulların tüm kademeleriyle açıldığına dikkat çekererek ülkemizde kontrollü ve kademeli bir açılıştan yana olduklarını ifade etti.

Okula başlayacak sınıfların belli olmasının ardından İlkokul ve ortaokul öğrencileri, yüz yüze eğitime başlayacağı tarih merak ediliyor. Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8. sınıflar için değerlendirme yapılacak. Salgının gidişatına ve vaka sayısına göre kademelendirme yöntemi veya şehir bazlı okulların açılması gündemde.

İLKOKUL VE ORTAOKUL NE ZAMAN OKULA BAŞLAYABİLİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada “ 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. MEB ve Sağlık Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışma neticesinde İlkokul ve ortaokulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belli olacak.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.

Bakan Selçuk, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

UZAKTAN EĞİTİM KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 31 Ağustos tarihinden bu yana uzaktan eğitim ile ders işlemeye devam ediyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar ve anasınıfı öğrencileri için ders zili okullarda çalacak ve yüz yüze eğitim başlayacak. İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8 sınıf öğrencileri 21 Eylül tarihinden itibaren 2 veya 3 hafta süre boyunca EBA TV’den ders işlemeye devam edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dair teknik detayları içeren yazı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yollandı.

Yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

HES İLE ANLIK VAKA SAYISI TAKİP EDİLECEK!

Bakan Ziya Selçuk Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile öğrenci, öğretmen, veli ve servis şoförlerinin takip edileceğini duyurdu. Açıklamasının devamında bu uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışması olduğuna dikkat çeken Selçuk “ Böyle bir sistem kurduk, bugün tamamlandı. İlk defa açıklıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması bu. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak.” dedi.

OKULLAR AÇILIRSA DERSLER NASIL İŞLENECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında okulların açılmasıyla ilgili detayları paylaştı. 1. sınıf öğrencileri için sınıfların ikiye bölüneceğini açıklayan Selçuk” "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da 'mavi' grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz." dedi. İlkokul ve Ortaokul kademelerinin açılmasına karar verilirse benzer uygulamaların diğer öğrenciler içinde uygulanılması düşünülüyor.

MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI TAKVİMİ!

Uzaktan eğitim 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

Özel okullar 17 Ağustos tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.

18 Eylül’de uzaktan eğitim sona erecek.

21 Eylül tarihinde hazırlık sınıf ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan arasında yapılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.