7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:42

Okullar ne zaman açılacak? sorusu, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte gündeme geldi. MEB 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Açıklanan çalışma takvimine göre koronavirüs pandemisi sürecinde uzun süre uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullar Ağustos ayının sonunda açılacak. Peki okullar hangi tarihte açılacak? İşte MEB 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem başlama tarihi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre; Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21.01.2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

MEB 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.