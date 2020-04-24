Okullar ne zaman açılacak? Okullar 30 Nisan'da açılacak mı? MEB açıkladı…

24 Nisan 2020 Cuma 17:43 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:43

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de okullara ara verilmişti. Uzaktan eğitimle devam eden okulların 30 Nisan 2020'de açılacağı açıklanmıştı. Okulların 30 Nisan'da açılacağının açıklanmasının üzerinden 1 ay geçti. 30 Nisan'a az bir zaman kala; veliler ve öğrenciler 'Okullar ne zaman açılacak? Okullar 30 Nisan'da açılacak mı?' sorularının yanıtlarını arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi!

Okulların kapanması sonrası öğrenciler uzaktan eğitimini online olarak EBA TV aracılığıyla evlerde alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamalarında bulundu. "Mayıs ve Haziran aylarını çok önemsiyoruz" diyen MEB Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında eğitim ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, 30 Nisan tarihinde okulların açılıp açılmayacağına dair sorulan soruya da cevap verdi. İşte Ziya Selçuk'un okulların açılmasıyla ilgili o açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN’DA OKULLAR AÇILIR MI?

Canlı yayında açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

“Okullar sağlık sorunları giderildiği için ‘okullar açılsın' deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz.”

“Yaz ayları için bir planlamamız yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır. Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.”

'YENİDEN MASAYA YATIRILACAK'

Bakan Selçuk, okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, konunun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden masaya yatırılacağını ve kararın çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Okulların hangi ayda açılırsa açılsın planlamaların hazır olduğunu dile getiren Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik. Hem mayıs, haziran önemli, hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır" dedi. Bakan Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini kaydetti.

'LGS İLE TEKNİK AYRINTILARI PAYLAŞACAĞIZ'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı?

Bakan Selçuk, salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvim hakkındaki soru üzerine ise, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve tamamlayıcı bir eğitim olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması gerekli olduğu düşünülüyor.

Bakan Selçuk, “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” açıklamasını yaptı.