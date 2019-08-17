Okullar ne zaman açılacak? Okullar ayın kaçında açılıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilinin sonlarına doğru gelen öğrenciler, okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminine göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yeni eğitim sistemine göre tatiller ve okulların açılma tarihine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019 MEB TAKVİMİ!

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.