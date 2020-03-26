26 Mart 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:38

Okullar ne zaman açılacak? Okulların yeni açılma tarihi ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda ara tatil erkene çekilmiş ve pazartesi günü itibarı ile uzaktan eğitime geçilmişti. Bu noktada, okulların durumu merak konusu olmuştu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortak düzenledikleri basın açıklamasında merak edilen soruların cevaplarını verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi

Üniversitelerin durumu ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek karar ile açıklanacak.

MİLLET EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. BiziM için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

Ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

"SINAVLARIN ERTELENMESİ BİLİMSEL KARARLARA BAĞLI"



Selçuk, "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır." dedi.

Selçuk, özel okul ücretlerine ilişkin soruya ise "Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı." yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre yaz tatili 19 Haziran’da başlayacak.