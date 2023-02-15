Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2023?

Okulların ne zaman açılacağı konusu, deprem nedeniyle tatil süresinin uzatılmasının ardından gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edildi. Peki okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim liselerde de uygulanacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Normal şartlarda 6 Şubat tarihinde açılacak olan okullar, hem kar yağışı hem de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında 13 Şubat'a ertelenmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre Türkiye genelinde tüm okullar 20 Şubat Pazartesi günü açılacak.

Depremden etkilenen 10 ilde öğrenim gören tüm kademedeki öğrenciler için 2. dönemde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapabilecek.

LİSELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

Liselerde uzaktan eğitim olmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında deprem bölgesindeki 10 ilde okulların 1 Mart'a kadar kapalı olacağını, 71 ilde ise okulların 20 Şubat'ta açılacağını belirtti.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

'Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Yükseköğretim Kurulu'ndan da (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.