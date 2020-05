Okullar ne zaman açılıyor 2020? Okullar Haziran'da açılıyor mu? MEB son dakika!

17 Mayıs 2020 Pazar 10:04 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 10:04

Okulların ne zaman açılıyor olduğu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte eğitimlerini EBA TV ile online olarak uzaktan yapan öğrenciler, okulların açılmasıyla ilgili MEB son dakika haberleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil olmasına ilişkin 1 Haziran tarihini vermişti. Peki okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte merak edilen okullar ne zaman açılıyor 2020? sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Uzaktan eğitim devam ederken okulların ne zaman açılıyor olduğuyla ilgili MEB tarafından son dakika yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. ilk etapta 8. ve 12'nci sınıf öğrencileri okula başlayacak. Daha sonra, telafi eğitimi için okullar açılıyor olacak. Peki, ilkokullar ne zaman açılıyor 2020? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuya dair MEB son dakika gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk koronavirüs salgınında normalleşme süreci devam ederse okulların 1 Haziran'dan itibaren açılacağını açıklamıştı. Ancak bu kesin bir tarih değil. Zira Bakan Selçuk bu hafta içi yaptığı açıklamada "Okullar ne zaman açılıyor sorusunun şu an tek bir cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullanarak tarih konusunda halen bir belirsizlik olduğunu söylemişti.

İLK OLARAK 8. VE 12. SINIFLAR OKULA BAŞLAYACAK

Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı, okulların açılması için konuşulan tarih ve uygulanacak senaryolar hakkında bilgi verdi. Okulların açılması durumunda ilk etapta 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin okullara çağrılacağını belirtti. Okullar ne zaman açılacak sorusuna da açıklık getiren Çakmakçı, bağımsız anaokulu ve kreşlerin de açılışa hazırlandığını kaydetti.

Ramazan Bayramı sonrası herhangi bir aksilik olmazsa ve her şey yolunda giderse açılış hazırlıkları başlıyor ve haziranda okul kapıları açılıyor. İlk etapta Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor.

OKULLAR 1 HAZİRAN’DA AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (MEB), “Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var” diyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Okulların açılması demek 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin evden çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”

OKULA DEVAM ZORUNLU DEĞİL

Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4'üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.

Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.

BAZI İLLERDE OKULLAR AÇILABİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV programında yaptığı açıklamada, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Bazı illerde vaka sayısının az olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, söz konusu illerde okulların erken açılabileceğini söyledi.

TELAFİ EĞİTİMLER OLMAYACAK

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. 'Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

İLK DEFA HAZİRAN'DA AÇILIŞ HEYECANI

Diğer yandan belki de eğitim dünyası ilk defa haziran ayında açılış heyecanı yaşıyor. Belirttiğim gibi salgının bugünlerdeki düşüş eğilimini sürdürmesi ve haziranda eğitimde normalleşmenin ilk adımlarının atılmasını artık öğretmeni, öğrencisi, velisi, yöneticisi ile tüm camia heyecanla bekliyor.

Öğretmenlerin kendi alanlarına ilişkin önerilerini paylaştığı görüşmede, Bakan Selçuk'u dinleyen çocuklar ise okulların açılmasını istedi. Selçuk, çocuklara "Doktorlar 'Virüsün bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız" diye yanıt verdi.