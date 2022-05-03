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Eğitim

Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs'ta okul var mı?

Ramazan Bayramı'nda okulların resmi tatil edilmesiyle birlikte okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bu yıl bayram tatili, öncesindeki hafta sonuyla birlikte 5 gün oldu. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli, okula dönüş tarihini araştırmaya koyuldu. Peki Okullar ne zaman açılıyor? 5-6 Mayıs'ta okul var mı? İşte detaylar...

3 Mayıs 2022 Salı 17:37 - Güncelleme:
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Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı, bayram tatilinde olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili çarşamba günü sona eriyor. Perşembe günü çalışan vatandaşlar işbaşı yapacak. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı? İşte okula dnüş tarihi

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ülkemizde Ramazan Bayramı resmi literatürde 3 gün olarak kutlanmaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı'nı diğer tüm kamu kurumları ve bazı özel firmalar gibi izinli olarak geçiren eğitim kurumları 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle kapılarını öğrencilerine açacak. Öğrenciler 5 günlük aradan sonra okullarına dönmüş olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun uyguladığı ortak takvime göre; ülkemizde faaliyet gösteren tüm eğitim birimleri 5 Mayıs Perşembe günü dahil olmak üzere tekrardan çalışmalara başlayacak.

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