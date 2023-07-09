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Eğitim

Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Öğrenciler 13 haftalık yaz tatilinin ardından okula başlayacaklar. MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu. Buna göre Eylül ayının ikinci haftası okullarda ilk ders zili çalacak. Peki okullar ne zaman açılıyor? İşte yeni dönemde okulların açılacağı tarih

9 Temmuz 2023 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi yayınlandı
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2023-2024 okulların açılış tarihi öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyordu. 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Okulların yaz tatiline girmesinin ardından yeni eğitim dönemi için hazırlıklar başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül ayında ilk ders zili çalacak. Peki 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak, ara tatiller ne zaman? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim/öğretim takvimine göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı için Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı.

Buna göre; Okullar 11.09.2023 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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