Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi yayınlandı

2023-2024 okulların açılış tarihi öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyordu. 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Okulların yaz tatiline girmesinin ardından yeni eğitim dönemi için hazırlıklar başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül ayında ilk ders zili çalacak. Peki 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak, ara tatiller ne zaman? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim/öğretim takvimine göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ YAYINLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı için Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı.

Buna göre; Okullar 11.09.2023 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.