Okullar ne zaman kapanacak 2019 Yaz tatili kısalacak mı kaç gün sürecek MEB açıkladı

Okullar ne zaman kapanacak 2019 Yaz tatili kısalacak mı kaç gün sürecek MEB açıklaması haberimizde yer alıyor? 2018 2019 MEB eğitim takvimi araştırılıyor. Okulların kapanacağı tarih belli oldu mu? MEB son dakika yaz tatili açıklaması ne oldu? Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

2018-2019 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar bu hafta başında 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı.Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00’te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

YARIM İNSAN YETİŞTİRMEYİLİM

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı.İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

MERKEZİ SINAVA İHTİYAÇ AZALACAK

Okullar arasındaki farkları azaltmamız lazım. Bu temel hedeflerimizden biri. Derslik ve öğretmen sayısı açısında çok büyük mesafeler alındı. Okullar arasındaki farklar azaldığında, merkezi sınava ihtiyaç ve bu şekilde öğrenci alan okulların sayısı da azalacak.

SİGORTA PRİMLERİ 9’UNCU SINIFTAN İTİBAREN ÖDENEBİLİR

Türkiye’de mesleki eğitim ile iktisadi hayat örtüşmüyor. Almanya’da bunun örtüşmesi sağlanmış. Biz de kırılma şimdi değil, 1970’lere kadar uzanıyor. Meslek liselerinin iş garantili olması için çalışılıyor. 4-5 sene üniversite eğitimi yerine, 5 sertifikaya tamamlayarak bir alanda çalışabiliyorsunuz. Özel sektör ve üniversitelerle birleşerek farklı sertifika programları olabilir. Öğrencilerin doğrudan doğruya iş başına geçmesi lazım . Sigorta primlerinin 9’uncu sınıftan itibaren ödenmesi düşünülüyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa sürede bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var.Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil.Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil öğrenirler mi öğrenirler.Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var.

Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.Yabancı dil öğretmenleri için sertifikasyon sistemleri, lisansüstü eğitimler, birtakım mesleki eğitim kursları gibi ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belirli bir niteliksel standarda gelmesi konusunda proje var. Bunun bütçesi de var.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün.Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir.Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor.İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir.

LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Adrese dayalı yerleştirmenin parametreleri haziran ayında oluşturulan LGS kılavuzunda yer alıyor. İşlemleri de buna göre yapma zorunluluğunun bulunuyor. Bizim bu parametreleri değiştirmek gibi bir seçeneğimiz yoktu ama önümüzdeki yıl, çok rahatlıkla, içtenlikle söyleyebilirim ki bu tür sorunların tamamına tamamına yakınının çözüleceğini görecekler.