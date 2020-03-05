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Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak? 2020 Nisan'da ara tatil ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? 2020 Nisan'da ara tatil ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 4 Şubat tarihinde sona erdi. Tatilin sona ermesinin ardından gözler ikinci ara tatil ne zaman sorusuna çevrildi. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunuyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ikinci ara tatil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

05 Mart 2020 Perşembe  12:38 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:38

4 Şubat tarihinde sona eren yarıyıl tatilinin hemen ardından gözler ikinci ara tatilin yapılacağı tarihe çevrildi. Okullar ne zaman kapanacak? 2020 Nisan'da ara tatil ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan ara tatil uygulamasında ilk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından heyecanla ikinci ara tatil tarihleri beklenmeye başlandı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ikinci ara tatil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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