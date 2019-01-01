Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2019 yılı takvimi sömestr tatili (yarıyıl tatili) ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Yaklaşan sömestr tatili öncesinde milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Yoğun eğitim temposuna bir süre ara verip dinlenmek isteyen öğrenciler, 15 tatilin başlayacağı tarihi internet üzerinden araştırıyor. Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı. Yoğun sınav temposu ve derslerden bir süreliğine uzaklaşmak isteyen öğrenciler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okulların kapanacağı tarih MEB 2018-2019 eğitim öğretim yılı takvimi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com haber sitemizde.

2019 yılına girdiğimiz şu günlerde, okullarında sınavlarla uğraşan öğrenciler sömestr tatilini adeta iple çekiyor. Öğrencilerin yanında veliler de yarıyıl tatili tarihi hakkında bilgi edinerek olası planlarını ona göre şekillendiriyor. MEB, 2018-2019 iş takvimini açıklayarak birinci kanaat döneminin son bulacağı tarih ile 15 tatil tarihine açıklık getirdi.

Milyonlarca öğrencinin yolunu adeta dört gözle beklediği 15 tatil hakkında araştırmalar artış gösterdi. Hali hazırda okullarında yoğun bir sınav temposu ile uğraşan öğrenciler ve onların velileri '15 tatil ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde sömestr tatili başlangıç tarihi hakında bilgi verirken, birinci kanaat dönemi hakkında da çeşitli bilgileri sıraladık.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-2019 iş takviminde birinci eğitim öğretim dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona eriyor.



Karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatilini 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapacak.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.



ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.



Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.



Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.



2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.

UZMANLARDAN YARIYIL TATİLİ TAVSİYELERİ



Öğrencilerimiz uzunca geçen bir çalışma dönemini geride bırakarak tatil heyecanını hissetmeye başladılar. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencimiz öncelikle kendine uygun bir planlama yapmalıdır. Planlarında ders tekrarları, test çözme ve eksik kaldıkları konuların yeniden öğrenilmesi yer almalıdır. Tatil süresi içinde zamanının bir bölümünü kültürel faaliyetlere ayırabilir, sinema, tiyatro, sergi vb. etkinliklere katılabilirler. Tatil düzensiz hareket etmek anlamına gelmemeli, günlük uyku, dinlenme, eğlenme etkinlikleri iyi planlanarak ikinci döneme zinde girmek için çaba sarf edilmelidir.



ÇOCUĞUNUZUN KARNESİNİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN



Karne, bir çocuğun okul dönemindeki performansını, davranışlarını açıklayan bir değerlendirmedir. Çocuğun kişiliğini, zekasını, yeteneklerini ve hayattaki duruşunu tek başına belirleyemez. Aile içi geçimsizlikler, anne babanın çocuğa kaliteli zaman ayırmaması, kontrolsüz oyun ve televizyon saatleri, tablet ve telefonun aşırı kullanımı, zihinsel kapasite, çocuğun öğrenmesini bozan psikiyatrik ve bedensel hastalıklar karne notlarının düşük olmasına sebep olabilir. Sorunlar ve çözümler düşünülürken her zaman "ben ne yapabilirim" felsefesi üzerinde durulmalıdır. Çocuk ve ebeveyn başarısızlık karşısında bahane ve sebepler üretmektense, yapılan hataları belirleyip çözüm önerileri geliştirmelidir.



Çocuk başarısız bir karne getirdiyse öncelikle sakin olmak, suçlayıcı ve aşağılayıcı davranmamak ve beraber değerlendirme yapmak çok önemlidir. Aileler sebep sonuç ilişkisi ile doğru bir durum tespiti yapılmalıdır. Karnedeki olumlu yönlerden başlanıp, eksiklikler ve zorluklar hakkında konuşulması gerekir. Çocuğun da değerlendirmeye katılıp, sebep-sonuç bağlantılarını dile getirmesi sağlanmalıdır.



ÇOCUĞUNUZU BAŞKALARININ ÖNÜNDE ELEŞTİRMEYİN



Çocuklar okul başarısı konusunda kardeşleri ve arkadaşları ile kıyaslanmamalıdır. Çocuklar olduğu gibi kabul edilmeli, onlardan kapasiteleri dışında, başaramayacakları işler beklenmemelidir. Kıyaslama ancak çocuğun kendisi ile yapılmalıdır. Çocuğun başardığı işleri örnek gösterilip, zayıf notlarını da düzeltebileceği ifade edilmelidir. Arkadaşlarının ya da başkalarının yanında onu eleştirmek, kötülemek onun kendisine olan saygısını zedeleyebilir. Çocukların başarısında ailelerin çocuklarının bireysel özelliklerini bilmeleri ve onlara en uygun öğrenim yöntemlerini uygulaması önemlidir. Aileler çocuklarının öğrenmekten ve çalışmaktan zevk alma duygularını geliştirmenin yollarını aramalıdır.



ÇOCUĞUNUZUN DİNLENMESİNE VE EĞLENMESİNE İZİN VERİN



Yarıyıl tatili diğer döneme başlamadan dinlenme ve hazırlanmayı kapsar. Tatil başında, okulun başlamasına daha çok zaman vardır, sonlara doğru ise hiç bir hazırlık yetişmez, bundan sonraki çabanın anlamsız olduğunu düşünülür. Tatil başından sonuna; "ders çalış, eksiğini kapat, ödevini yap, bilgisayarı kapat, kitap oku" gibi sözler söyleyip, bağırıp, eleştirmek genellikte bir işe yaramadığı gibi çocuğun ailesinden uzaklaşmasına, söylenenleri umursamamasına, umutsuz, bezgin ve mutsuz olmasına yol açar.



ÇOCUĞUNUZU HER KOŞULDA SEVDİĞİNİZİ VE ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN



Anne ve babalar çocuklarını her zaman ve her durumda koşulsuz olarak sevdiklerini, kabul ettiklerini ve değer verdiklerini hissettirmelidir. Böylece çocuklar, karnelerinde notların anne ve babalarının onlara duydukları sevgi, güven, kabul ve değeri asla değiştirmeyeceğinin bilincinde olurlar.