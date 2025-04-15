Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 okul tatil tarihleri

Okulların ne zaman tatil olacağına dair sorular, öğrenciler ve tatil planı yapacak olan aileleri tarafından gündeme geldi. MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ve Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ikinci ara tatil sonrası 7 Nisan'da öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı akademik takvime göre, bu yıl okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Aynı gün öğrenciler karnelerini alarak uzun bir tatil dönemine giriş yapacak.

2025 - 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler için yaz tatili resmi olarak 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık üç ay sürecek bu dinlenme sürecinin ardından okullar yeniden kapılarını 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamış olacak.

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ