Okullar ne zaman kapanıyor? 2020 okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:25 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:25

Okullar ne zaman kapanıyor? sorusu, son günlerde hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Ülkemizde koronavirüs salgınının önüne geçmek adına eğitimde EBA TV online sisteme geçilmesiyle beraber, nisan ayının ortalarına gelinirken 'Yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusu da gündeme geldi. Öğrenciler Okullar ne zaman kapanacak? 2020 okullar yaz tatiline ne zaman girecek? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Uzaktan online eğitim ne zaman bitecek? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılacağı ve online eğitim sisteminin biteceği tarihle ilgili yaptığı açıklama...

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının tamamlanmasına yaklaşık üç ay kala öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. MEB'in belirlediği takvime göre okulların tam olarak hangi tarihte kapanacağını ve tatil dönemlerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Uzaktan online eğitim ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanıyor 2020? Yaz tatili hangi tarihte? soruları ikinci döneme girmemizle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler.

OKULLAR NE KAPANIYOR 2020?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam etti.Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

UYUM EĞİTİMİ HANGİ SINIFLAR İÇİN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için okullar bir hafta önce açılacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Okul tatili uzayacak mı sorusu için resmi bir açıklama yapılmadı. Okullar 23 Mart'tan itibaren online eğitim sürecine başlayacak.

Türkiye’nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, “İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk en son yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. Buna göre 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle okulların 4 Mayıs'ta açıklaması planlanıyor. Okul tatili süresinin uzayıp uzamadığı konusunda yeni bir açıklama bulunmuyor.

LGS NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.