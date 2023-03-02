Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 ikinci dönem ara tatil ne zaman?

İkinci dönem ara tatil tarihi, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Deprem bölgesinin dışında kalan 71 ilde ikinci dönem başladı. Okullar kapanmadan önce öğrenciler bir kez daha ara tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte, okulların ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ikinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2023 yılında okulların kapanacağı tarih

2023 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; İkinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. Karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.