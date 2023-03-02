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Eğitim

Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 ikinci dönem ara tatil ne zaman?

Okulların ne zaman kapanacağı, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından okullarda yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2022-2023 akademik tavimle birlikte ikinci dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri belirlendi. Buna göre okullar ne zaman kapanıyor 2023? İşte MEB ikinci dönem ara tatil tarihi

2 Mart 2023 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
Okullar ne zaman kapanıyor? 2023 ikinci dönem ara tatil ne zaman?
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İkinci dönem ara tatil tarihi, öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Deprem bölgesinin dışında kalan 71 ilde ikinci dönem başladı. Okullar kapanmadan önce öğrenciler bir kez daha ara tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte, okulların ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ikinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2023 yılında okulların kapanacağı tarih

2023 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; İkinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. Karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

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