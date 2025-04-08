2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların kapanacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ve Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erdi. MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim/öğretim takvimine göre okullar 16 Haziran'da kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine yaklaşırken, okulların kapanış tarihini ve yaz tatilinin başlangıcını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, eğitim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alacaklar.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullarda ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık üç ay sürecek yaz tatilinin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli, Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.