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Eğitim

Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil oluyor? İşte 2023 MEB tatil takvimi

Mayıs ayının son haftasında öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihi sorgulamaya başladı. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tatil tarihleri belli oldu. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alacak. Buna göre Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil oluyor? İşte 2023 MEB tatil takvimi

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil oluyor? İşte 2023 MEB tatil takvimi
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Okullar ne zaman kapanıyor? sorusu, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konula arasında yer alıyor. Mayıs ayının bitiyor olmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil olacağı tarihleri açıkladı. İşte 2023 MEB tatil takvimine göre okulların kapanacağı tarih

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okulların kapanış tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle kamuyoyuyla paylaşılmıştı. Buna göre; 12 Eylül'de başlayan okullar, 16 Haziran Cuma günü tatil olacak. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler 2. dönem karnelerini alacaklar.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, gelecek sene 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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