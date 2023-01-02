Okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil (Şubat tatili) ne zaman 2023?

15 tatil (Şubat tatili) ne zaman 2023? sorusu, Ocak ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takviminde ara tatil tarihleri belirtildi. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimi doğrultusunda; "Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Peki 15 tatil ne zaman 2023? İşte Şubat tatili tarihleri

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların ne zaman tatil olacağı, sömestr ve ara tatil tarihleri ve yaz tatiline ne zaman girileceği açıklandı. İşte 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili tarihleri...

15 TATİL NE ZAMAN 2023?

Okulların ne zaman tatil olacağı, yüz binlerce öğrencinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor.

2023 sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında gerçekleşecek. 20 Ocak Cuma günü ders bitiminde 2023 yılı Şubat tatili başlamış olacak. Dersler ise hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi sonrasında okulların tatile gireceği tarihler belli oldu.

14-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, 15 tatil (yarıyıl tatili) yapılacak. İkinci ara tatil ise Nisan'ın 17-20 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Okullar, Haziran'ın 16'sında karnelerin alınmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.

MEB 2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

1) Ramazan Bayramı Tatili : 20, 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

2) Kurban Bayramı Tatili: 27 Haziran-01 Temmuz 2023 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2022-2023 ders yılı dışında kalmaktadır.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.