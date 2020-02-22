Okullar ne zaman tatil olacak 2020? Ara tatil 2020 ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihleri

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:05

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihleri, merak ediliyor. Birinci dönem ilk defa ara tatile çıkan öğrenciler ikinci dönem içerisinde de bir haftalık ara tatile çıkacaklar. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün ara tatil yapacaklar. Ara tatil 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2. dönem ara tatil tarihleri ve detaylar...



ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

BAKAN SELÇUK’TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var.

Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.