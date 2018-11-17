Okullar ne zaman tatil olacak MEB 15 Tatil ne zaman Sömestr tatili hangi güne denk geliyor

Okullar ne zaman tatil olacak? MEB son dakika Sömestr tatili hangi güne denk geliyor? 15 Tatil ne zaman yarıyıl tatili ne zaman? Sömestir tatilinin başlayacağı tarihi merak eden vatandaşlar, her yıl ocak ayında başlayan karne tatilinin kesin tarihini araştırıyor. Peki, karne tatili ne zaman? 15 Tatil ne zaman başlayacak? Veliler ve öğrenciler internetten Sömestr tatil tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?SÖMESTR TATİL BAŞLANGICI...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

SINAVLARDA DERECE YAPANLARA MADDİ DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçesi sunumunda yaptığı konuşmada, ’Şartlı Eğitim Yardım’ındaki yeni düzenlemeler ve yeni sosyal yardım programları hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10’a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 TL, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00’te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

YARIM İNSAN YETİŞTİRMEYİLİM

Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye'de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı.İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

MERKEZİ SINAVA İHTİYAÇ AZALACAK

Okullar arasındaki farkları azaltmamız lazım. Bu temel hedeflerimizden biri. Derslik ve öğretmen sayısı açısında çok büyük mesafeler alındı. Okullar arasındaki farklar azaldığında, merkezi sınava ihtiyaç ve bu şekilde öğrenci alan okulların sayısı da azalacak.

SİGORTA PRİMLERİ 9’UNCU SINIFTAN İTİBAREN ÖDENEBİLİR

Türkiye’de mesleki eğitim ile iktisadi hayat örtüşmüyor. Almanya’da bunun örtüşmesi sağlanmış. Biz de kırılma şimdi değil, 1970’lere kadar uzanıyor. Meslek liselerinin iş garantili olması için çalışılıyor. 4-5 sene üniversite eğitimi yerine, 5 sertifikaya tamamlayarak bir alanda çalışabiliyorsunuz. Özel sektör ve üniversitelerle birleşerek farklı sertifika programları olabilir. Öğrencilerin doğrudan doğruya iş başına geçmesi lazım . Sigorta primlerinin 9’uncu sınıftan itibaren ödenmesi düşünülüyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Sayın cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bu. Kısa sürede bir çözümümüz yok ama iki senede üç senede varmak istediğimiz bir yer var.Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil.Yabancı dil bir iletişim aracı. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya Fransa’ya götürsek yabancı dil öğrenirler mi öğrenirler.Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var.

Bundan sonraki aşamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapı kurmak. Amacı değiştiriyoruz. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir değişiklik söz konusu.Yabancı dil öğretmenleri için sertifikasyon sistemleri, lisansüstü eğitimler, birtakım mesleki eğitim kursları gibi ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belirli bir niteliksel standarda gelmesi konusunda proje var. Bunun bütçesi de var.

LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Adrese dayalı yerleştirmenin parametreleri haziran ayında oluşturulan LGS kılavuzunda yer alıyor. İşlemleri de buna göre yapma zorunluluğunun bulunuyor. Bizim bu parametreleri değiştirmek gibi bir seçeneğimiz yoktu ama önümüzdeki yıl, çok rahatlıkla, içtenlikle söyleyebilirim ki bu tür sorunların tamamına tamamına yakınının çözüleceğini görecekler.

15 TATİL, YARIYIL SÖMESTR TATİLİNDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALI?

Sömestrde mutlaka bir tatil programı hazırlanmalı, ders çalışmak ihmal edilmemeli, konu tekrarı yapılmalı, yeni konulara çalışılmalı ve bol bol kitap okunmalı.Öğrencilerin dört gözle bekledikleri sömestri tatili 18 Ocak Cuma günü başlıyor. Ancak iki hafta boyunca servis koşuşturması, sınav stresi ve zil sesinden uzak kalacak olan öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerekiyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil gelecek dönemi iyi karşılamak isteyen öğrencilere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyor.

Öğrencilerin iple çektikleri yarıyıl tatili 18 Ocak Cuma günü başlıyor. Her öğrencinin tatille ilgili beklentisi farklı... Kimi öğrenci 15 günlük tatilini, eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken kimi öğrenci günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor. Öğrencilerin tatil rehavetine kapılmamaları gerektiğine dikkat çeken Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi Koordinatörü Didem Tangil, gençlere mutlaka bir tatil programı hazırlamalarını, ders çalışmayı ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını öneriyor.

Televizyon veya bilgisayar başında geçirilen boş zamanın dinlenmekten çok yorgunluk yaratacağını söyleyen Tangil açıklamalarına şöyle devam ediyor: “Birçok öğrenci bu fırsatı, kitap ve defter kapağı açmadan, okullar açılana kadar televizyon seyrederek, geceleri geç saatlerde yatarak ya da odasına kapanıp bilgisayar başında saatlerini harcayarak değerlendirme eğilimindedir. Bu düzene alışık olmayan fizyolojik yapı önceleri zorlanır, daha sonrasında da yavaş yavaş tembellik ortaya çıkar. Tatil boyunca tembelliğe alışan bünye okul açıldığında eski düzenine dönebilmek için zorlanacağı gibi uzun bir süre kendini toparlayamaz. Bunun sonucunda ikinci döneme iyi bir başlangıç yapmak amacıyla verilen tatil tam tersi bir durumla sonuçlanır.”Tangil’e göre her öğrencinin kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemesi gerekiyor. Kısa ve uzun vadeli hedeflerin, öğrencilerin çalışma isteklerini kamçılayacağına işaret eden Tangil hayali ve gerçekleşmesi imkansız hedeflerinse belli bir süre sonra öğrencinin ümidinin kırılmasına ve çalışma isteğinin azalmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Tangil bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel stratejiyi de şöyle sıralıyor: “Konu tekrarı yapmak, eksik kalan konuları tamamlamak, yeni konulara çalışmak, bol bol kitap okumak.”Karne alan çocuğa nasıl davranmalı?Karne alan çocuğa nasıl yaklaşmak gerekiyor? Uzmanlar, karnede umduğunu bulamayan ailelerin olumsuz davranışlarının çocukta depresyon ve kaygı bozukluğuna yol açabileceğini söylüyor.Karne heyecanının yaklaştığı şu günlerde her ebeveynin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var.

Özellikle çocuklara karşı gösterilen tutum ve davranışlar bu noktaların başında geliyor. En az çocuklar kadar karne heyecanı yaşayan ebeveynler tüm umut ve beklentilerini yükledikleri karnede umduklarını göremeyince sitem edebiliyorlar. Sitemin de ötesine geçen bazı davranışların çocuklarda depresyona ve kaygı bozukluklarına yol açtığını söyleyen Dr. Mehmet Yavuz, ebeveynler için tüyolar verdi.