İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Okullar ne zaman tatil oluyor? 2020 yaz tatili ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil oluyor? 2020 yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman tatil oluyor? 2020 yaz tatili ne zaman? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.Öğrenciler ikinci ara tatil öncesinde, sömestr olarak bilinen 15 tatile girerek bu yeni eğitim yılının ilk karnesini alacaklar. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

29.12.2019  14:24 - Güncelleme: 29.12.2019  14:24
Okullar ne zaman tatil oluyor? 2020 yaz tatili ne zaman? sorularının yanıtlaır öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlamıştı. İlk ara tatil ise 18-22 Kasım 2019'da yapıldı. Birinci ara dönem 17 Ocak 2020'de bitiyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR? 
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
 

 
2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? 
2020  yaz tatili tarihi 2019 - 2020 eğitim öğretim takviminde açıklandı. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. 
 
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.
 
MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.
 
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.
 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
 
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
 

 
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
 
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
 
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.
 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
 
13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
 

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz
ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu
Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!
Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!

Libya'dan Güney Kıbrıs'a rest!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.