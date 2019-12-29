29.12.2019 14:24 - Güncelleme: 29.12.2019 14:24

Okullar ne zaman tatil oluyor? 2020 yaz tatili ne zaman? sorularının yanıtlaır öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlamıştı. İlk ara tatil ise 18-22 Kasım 2019'da yapıldı. Birinci ara dönem 17 Ocak 2020'de bitiyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2020 yaz tatili tarihi 2019 - 2020 eğitim öğretim takviminde açıklandı. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.