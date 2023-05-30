Okullar ne zaman tatil oluyor? Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı takvimi

Okulların ne zaman tatil olacağına ilişkin tarih araştırmaları hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem Haziran ayında bitecek. MEB 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı takvimine göre öğrenciler belirlenen tarihte karnelerini alacak ve üç aylık yaz tatiline girmiş olacak. Peki Okullar ne zaman tatil oluyor? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte MEB 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?



Haziran ayının da gelmesiyle beraber okulların kapanacağı ve yaz tatilin başlayacağı tarih merak konusu haline geldi. Milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmen yaz tatili planlarını yapmadan önce okulların kapanış tarihini sorguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullarda yaz tatilinin başlangıç tarihi 16 Haziran olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR?



İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Haziran'ın 16'sında ikinci dönem sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak. öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.