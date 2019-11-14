Okullar ne zaman tatile giriyor? Karne günü ne zaman? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu sene uygulamaya alınan ara tatiller takvimi açıklandı. MEB tarafından açıklanan takvim kapsamında eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim dönemi, kasım tatili ile beraber ilk araya girecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ilk ara tatil için geri sayım başladı. İşte tüm merak edilenler..

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ilk ara tatil 18 Kasım pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım cuma günü son bulacak. Tüm öğrenciler dokuz gün tatil imkanı bulacaklar. Ardından 25 Kasım pazartesi günü ders başı olacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yılda 2 kez uygulayacağı Ara Tatilde karne dağıtmayacak. Öğrenciler ve aileler dilerse E Okul Giriş sayfası üzerinden 1.dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

15 TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde son bulacak. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE SEMİNER PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.