Okullara ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili tarihi belli mi? MEB 2019 2020 takvimi

Okulların açılması ile birlikte yeni dönemde milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2019 - 2020 yeni eğitim öğretim sisteminde ara tatiller bu yıl ilk kez yapılacak. İlk ara tatilin ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. Okullara ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

OKULLARA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

KASIM ARA TATİLİ TARİHİ BELLİ Mİ?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB 2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.