12 Kasım 2021 Cuma 15:01 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:01

Okullarda 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte Kasım ara tatil tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Eylül ayında başlayan 1. dönem, ilk ara tatile kadar sürecek. 9 günlük ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Peki, Okullarda 1. dönem ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım ara tatili ne zaman 2021?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Birinci dönem ara tatili 12 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Sonraki hafta sonunun da dahil olmasıyla birlikte öğrenciler, bu hafta dersleri tamamladıktan sonra 9 gün tatil yapacak. Ara tatilin bitişiyle öğrenciler 22 Kasım'da ders başı yapacak.

OKULLARDA 1. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. 2 Hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte öğrenciler 12.11.2021 Cuma'dan 22.11.2021 Pazartesi gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde alacaklar.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 Eğitim Öüretim yılında yarıyıl tatili 24.01.2022 tarihinde başlayacak ve 04.02.2022'ye kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17.06.2022'de dağıtılacak.

2021-2022 MEB TATİL TAKVİMİ

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.