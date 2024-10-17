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Eğitim

Okullarda ders giriş-çıkış saatlerinde değişiklik! 81 ilin valiliğine gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklere okulların başlama bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi. Gönderilen genelgede, okullardaki ders saatleri planlanırken, gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Okullarda ders giriş-çıkış saatlerinde değişiklik! 81 ilin valiliğine gönderildi
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılarak, okullardaki ders saatleri planlanırken, gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi
nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

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