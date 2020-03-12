Okullarda Nisan ara tatili ne zaman? Corona virüsü sebebiyle Nisan ara tatili erkene çekilecek mi?

12 Mart 2020 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:39

Corona virüsü sebebiyle Nisan ara tatili erkene çekilecek mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesi ile birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından ilk kez toplandı. Kritik toplantının ardından üç bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılmadığı toplantıda, 2020 Nisan ayında yapılması planlanan ara tatil uygulamasının erkene çekilip çekilmeyeceği de araştırılmaya başlandı.

OKULLARDA NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

15 tatilin tamamlanmasının hemen ardından milyonlarca öğrenci 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE NİSAN ARA TATİLİ ERKENE ÇEKİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şöyle; 'Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız.' diyerek konu hakkında bilgi verdi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.