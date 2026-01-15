İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2
  • EURO
    50,3862
  • ALTIN
    6400.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Okullarda yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
Eğitim

Okullarda yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Okullarda yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalacak
ABONE OL

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulamasına bu yıl da devam edildi.

Hafta boyunca yapılan "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

"Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.