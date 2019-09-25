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Okuma Farkındalığı Projesi 'Kitap Benim' Büyüyor

Uğur Okulları geçen yıl hayata geçirdiği Kitap Benim projesi kapsamında tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarını her gün 20 dakika kitapların renkli dünyasıyla buluşturuyor. Bu yıl okul dışına taşarak şehirlerin ortak açık alanlarına yayılan etkinlik ile okuma farkındalığı oluşturmak, daha çok kişiyi kitap okumaya teşvik etmek hedefleniyor.

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Uğur Okulları Kitap Benim projesi ile öğrencilerine okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme süreçlerini temel beceri olarak kazandırmayı amaçlıyor. Uğur Okullarının eğitim felsefesinin temelinde yer alan 5 Dil 2 Beceri’nin başında gelen anadil eğitimi kapsamında birçok proje gerçekleştirildiğine değinen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek “Kitap Benim projesi ile öğrencilerimize, çok önem verdiğimiz okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okumaya yapılan yatırımın, hayat başarısı ve akademik başarıya olan etkisine inanıyoruz. Okullarımızın tümünde öğrencilerimiz özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda veya kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerinde kitap okuyorlar. Onlarla birlikte okuldaki tüm eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz de bu süre içinde okuma yapıyorlar. Projemizi ikinci yılında okuma saatimizi okul dışındaki alanlara taşıdık. Bugün 44 ildeki 106 okulumuz, 303 farklı ortak alanda okuma yaptı. Her okulumuz yaşadıkları şehrin ortak alanlarında, park ve bahçelerinde, görünürlüğü yüksek yerlerde kitap okuma saati gerçekleştirdi. Amacımız kitap okuma farkındalığı konusunda daha çok kişiye örnek olmak” şeklinde konuştu. 
 
Uğur Okulları Çamlıca Kampüsü 3. sınıf öğrencileri bu kapsamda okuma saatlerini İstanbul’da Kız Kulesi önünde gerçekleştirdi. Kitap okurken yeni dünyalar keşfettiğini söyleyen Uğurlu öğrenci Yiğit Çobandağ “Okulumuzun kitap okuma için özel bir zaman ayrılması bizler için önemli. Tüm okul keyifle kitap okuyoruz, hayal dünyamızı ve okuma yeteneğimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.
 
5 Dil 2 Beceri Yaklaşımı’nda Anadil’in Yeri:
Uğur Okullarında öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma süreçlerini temel beceri olarak kazanmış olmaları hedefleniyor. Özellikle bol kitap okumanın sürece olan katkısının da altı çiziliyor. Uğur Okullarında uygulanan 5 Dil 2 Beceri yaklaşımının başında gelen anadil yetkinliği kapsamında tüm okullarda birçok proje ve etkinlik gerçekleştiriliyor.
Geçtiğimiz eğitim yılında özellikle değişen sınav sistemleri ile gündeme gelen yeni yaklaşımlar, sınav içerikleri ve soru tarzlarıyla öğrencilerin okuma, anlama, sorgulama yetenekleri ön plana çıkmaya başladı. Hem eğitim sistemi içerisinde hem de sınavların içeriğinde daha fazla karşımıza çıkmaya başlayan okuma, anlama, sorgulama gibi kavramlar öğrencilere kazandırılması gereken yetkinliklerin başında geliyor. Bu kapsamda Uğur Okullarında öğrencilerin “anadil” yetkinliklerinin gelişmiş olması hedefleniyor ve destekleyici birçok çalışma hayata geçiriliyor. 
 

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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