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Okuryazarlık Seferberliği 900 bin kişiye ‘ışık’ oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı. Okuma-yazma bilmediği için hayata karışamayan 917 bin 395 kişi eğitimin ışığını yaşamına taşıdı. 1 Ocak 2018-6 Eylül 2019 tarihleri arasında 94 bin 781 yoğunlaştırılmış okuma yazma kursu, 2. kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı. En çok katılımı 775 bin 174 kişi ile kadınlar gösterdi. Kurslara 65 yaş üstünde katılan 110 bin 282 vatandaş okuryazar olmanın mutluluğunu yaşadı. Çalışmalara bir destekte EBA’dan geldi, OKU-YAZ adlı mobil uygulama hizmete sunuldu. Öte yandan geçici koruma altındaki yabancı uyruklu bireylerin de okuryazarlık seferberliği çerçevesindeki kurslardan yararlanmalarına imkan sağlandı, 301 bin 456 kişiye ulaşıldı ve Türkçe eğitimi verildi.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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