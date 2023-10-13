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Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) 15 Ekim Pazar günü yapılacak.

AA13 Ekim 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilecek. ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak sınavlar saat 10.15'te başlayacak.

Sınavlar hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS, ÖSYM'nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uygulanan ilk sınavları olacak. Bu sınavlarda adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verilecek." ifadelerini kullandı.

2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem'in Ankara'da, 2023-DUS 2. Dönem'in ise Ankara ve İstanbul'da yapılacağını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavlar saat 10.15'te başlayacak. 2023-DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak. DUS ve STS DİŞ Hekimliği'nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Toplam 6 bin 425 adayın katılacağı sınavlarda emniyet dahil 689 personel görev yapacak. Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanılacak. Sınavlara girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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