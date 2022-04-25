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Eğitim

Ön lisans KPSS başvuruları ne zaman 2022? ÖSYM Ortaöğretim, Ön lisans KPSS başvuru tarihleri

Ön lisans KPSS başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından uygulanan ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS 2022 Ön lisans sınavının başvuruları Ağustos ayında başlayacak. Sınav sonuçları ise iki yıl geçerli olacak. Peki Ön lisans KPSS başvuruları ne zaman 2022? İşte ÖSYM Ortaöğretim, Ön lisans KPSS başvuru tarihleri

25 Nisan 2022 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
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Ön lisans KPSS başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Sınav ve başvuru tarihleri ise ÖSYM tarafından belirlendi. Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır. KPSS Ön lisans sınavına 2. sınıf okuyanlar ve 2 yıllık mezunları girebilir. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli sayılır. Peki Ön lisans KPSS başvuruları ne zaman 2022? İşte KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans başvuru tarihleri

ÖN LISANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ön lisans başvuruları Ağustos'un 3'ünde başlayıp ve 15'inde sona erecek. ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Ön Lisans Sınavı ise 02.10.2022 tarihinde düzenlenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 01.09.2022 - 13.09.2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınav ise 06.11.2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ön lisans sınavı, Genel Kültür Testi (60 Soru), Genel Yetenek Testi (60 Soru) toplamda 120 sorudan oluşmaktadır.

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