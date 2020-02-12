12.02.2020 14:40 - Güncelleme: 12.02.2020 14:40

Kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin katılması gereken KPSS'nin 2020 yılı sınav tarihleri belli oldu. Önlisans KPSS ne zaman? 2020 önlisans KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları da cevaplarını bulmuş oldu. KPSS 2020 yerleştirme takvimi ve sınav süreci Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bu yıl önlisans mezunları 12- 25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek. KPSS 2020 yerleştirme takvimini sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

Kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin katılması gereken KPSS'nin 2020 yılı sınav tarihleri belli oldu. Önlisans mezunları KPSS'ye 18 Ekim’de girecekler. Sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

2020 ÖNLİSANS KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Önlisans mezunları 12- 25 Ağustos’ta KPSS başvurusu yapacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için başvurular 5 Mayıs 2020'de başlayacak, 20 Mayıs 2020'de son erecek.

KPSS Ön Lisans başvuruları 12 Ağustos'ta başlayacak, 25 Ağustos'ta sona erecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 7 Eylül'de sona erecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 29 Eylül'de başlayacak, 7 Ekim'de sona erecek.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.