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Eğitim

Önlisans KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS önlisans tercih kılavuzu

KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2022 KPSS önlisans tercih kılavuzuna çevrildi. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına dair branş bazında sıralamalar erişime açıldı. Buna göre; Önlisans KPSS tercihleri ne zaman? İşte KPSS önlisans tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...

3 Kasım 2022 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Önlisans KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS önlisans tercih kılavuzu
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Önlisans KPSS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Tercihlerde büyük rol oynayacak olan KPSS branş sıralamaları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki Önlisans KPSS tercihleri ne zaman? 2022 KPSS önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖNLISANS KPSS TERCIHLERI NE ZAMAN?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Memur alımlarında belirlenen kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Ön lisans KPSS Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

KPSS önlisans tercih kılavuzu yayınlandığı zaman aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2022 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Öte yandan KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

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