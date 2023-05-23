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Eğitim

Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2023 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların gireceği KPSS sınavları için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? KPSS sınavları ne zaman? İşte 2023 KPSS ortaöğretim sınavı başvuru tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

23 Mayıs 2023 Salı 12:40 - Güncelleme:
Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2023 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi
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2023 KPSS Ortaöğretim başvuruları için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı KPSS sınavları öncesinde, başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Lise mezunlarının katılım sağladığı Ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.

Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarından Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS lisans sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 2023 yılında yapılmayacak. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. 2 yılda bir düzenlenen Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik Ortaöğretim KPSS sınavI 2024 yılında gerçekleştirilecek.

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