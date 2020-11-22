22 Kasım 2020 Pazar 11:31 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 11:31

KPSS sınavlarından olan Ortaöğretim KPSS sınavı bugün tüm yurt genelinde yapılacak. Saat 10:15'te başlayan sınava giren adayların yakınları, Ortaöğretim KPSS sınav süresi hakkında araştırma yapıyor. KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Peki Ortaöğretim KPSS sınavı kaçta bitecek? İşte bugün gerçekleştirilecen Ortaöğretim KPSS sınav süresi ile ilgili detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı. KPSS Ortaöğretim bugün 81 ilde 188 merkezde yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. İşte Ortaöğretim KPSS sınav süresi ve sınav bitiş saati

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylara saat uyarısında bulunuldu.

ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan sınav, saat 10.15'te yurt genelinde gerçekleşiyor. KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verildi.

KPSS SINAVI KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından uygulanan Ortaöğretim KPSS sınavı 10.15'te başladı. Sınav 130 dakika sürecek olup, saat 12.25'te bitecek.

Ortaöğretim KPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.

Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlik yapılarak dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı.

Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremedi. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirildi.