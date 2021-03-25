Ortaokul sınavları ertelendi mi? MEB'den ortaokul sınavları ile ilgili son dakika açıklama

25 Mart 2021 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 13:52

Ortaokul sınavları ertelendi mi? sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseler için yapılan açıklama sonrası merak edilmişti. MEB'den ortaokul sınavları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MEB'den gelen son dakika açıklamasında 5, 6 ve7. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının Mayıs'ın 3'ünden itibaren yapılacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ORTAOKULLARIN SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

MEB'den gelen son dakika açıklamasında 5, 6 ve7. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının Mayıs'ın 3'ünden itibaren yapılacağı bildirildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaokul sınavları 5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması hakkında ve sınavların iptaline ilişkin son dakika açıklaması...

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ertelenen sınavların tarihleri hakkında bilgi verilirken yüz yüze okul sınavları konusunda illerin risk haritasına dikkat çekildi.

SON DAKİKA... ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ!

5, 6 ve 7. sınıfların sınavları Mayıs'ın 3'üne ertelendi. Yüksek riskli illerdeki illerde 26 Mart'a kadar yapılacak. Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak.

Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

"Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.