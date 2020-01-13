13.01.2020 13:38 - Güncelleme: 13.01.2020 13:38

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlamış olduğu bilgiler kapsamında takdir ve teşekkür belgesi hesaplama sistemi son günlerde en fazla araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüm veliler ve öğrenciler yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını hesaplamak istiyorlar. Ortaokul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ortaokul takdir teşekkür hesaplama işlemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsini.z

ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabiliyor. Hesaplama sonucunda öğrenciler dönem sonunda hangi belgeyi alacağını öğrenilebiliyor.

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TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E OKUL'DAN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR?

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri

Okul Öncesi Çocuk İşlemleri

Okul Öncesi Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri

İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri

Ortaöğretim E-Kayıt

Ortaöğretim Kurum İşlemleri

Sınav İşlemleri

Yönetici Modülü

Rapor Listesi