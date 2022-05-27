Ortaokullu gençlere müjde: Yaz okulu geri dönüyor!

Ortaokullu, liseli ve üniversiteli öğrenciler için projeler ve faaliyetler düzenleyen Türkiye Gençlik Vakfı; markalaşmış projelerinden biri olan "Yaz Okulları" için yeniden atağa geçti. Okulların kapanması ile birlikte tatil dönemine girecek olan öğrenciler; hafta içi her gün 30'ar dakikalık 4 ders şeklinde: Kuran-ı Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis derslerinin yanı sıra; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle birlikte yazı dolu dolu geçirecek.



SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN: 20 HAZİRAN

Türkiye Gençlik Vakfı; her geçen yıl kapsamını daha da genişleten yaz okulları ile bugüne dek yüz binlerce gence ulaştı. 2019 yılında 228 farklı ilçede 61.729 ortaokullu öğrencinin bir araya geldiği "TÜGVA Ortaokul Yaz Okulunda" 2020 yılında pandemiye rağmen eğitime hız kesmeden devam edildi. 2021 yılında 48.282 genç ile fiziki olarak gerçekleştirilen projenin ardından bu yıl katılımın çok daha fazla olacağı düşünülüyor. 'TÜGVA Yaz Okulu' 20 Haziran tarihine kadar tugva.org web sitesinden başvurularını almaya devam edecek.

2021 yılında, il bazında düzenlenen kapanış programları gençler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Ayasofya Camii'nde 4 bin, Şanlıurfa'da ise TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla 4 bin 500 öğrenci bir araya gelerek yaza veda etmişti.