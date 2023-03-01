Osmaniye'de okullar ne zaman açılacak 2023? Deprem bölgesi Osmaniye'de okulların açılış tarihi

Osmaniye'de okullar ne zaman açılacak? sorusu depremden etkilenen ide yaşayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremlerin ardından afetten etkilenen illerde eğitime ara verilmişti. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde okullar kademeli olarak açılacak. Bu kapsamda; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ders zili çaldı. Peki Osmaniye'de okullar ne zaman açılıyor? İşte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de okulların açılış tarihi

OSMANİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Osmaniye'de okulların açılacağı tarihi de paylaştı.

Depremden etkilenen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta açıldı.

Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta ders başı yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların açılış tarihleri hakkında bilgiler vererek,

"10 ilde, her ne kadar eğitim öğretime şu an itibarıyla ara verilmiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Çadır bölgelerinin tamamında psikososyal destek çadırlarında okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, çocuklarımıza sürekli etkinlikler düzenleyerek onların travmaları atlatmalarına destek oluyorlar.

Yine 131 okul öncesi çadır ve konteynerle de eğitim öğretime destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yine 18 ilkokul kurduk çadırlarda, konteynerlerde, 12 ortaokul kurduk. Bir de ilk kez Malatya'da 1000 kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk. Şu anda orada da yine müfredata dayalı değil, öğrencilerin psikososyal sağlamlığını desteklemek için öğretmenlerimiz eğitim vermeye devam ediyorlar. Yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını da devreye soktuk hızlı bir şekilde. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızla birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.