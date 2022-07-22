ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu pdf!

ÖSYM 2022 tercih kılavuzu açıklandı mı? sorusunun cevabı tercih yapacak olan yüzbinlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 2022 YKS tercih kılavuzu pdf olarak ÖSYM'nin sitesinde yayımlanacak. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Temmuz'un 19 - 26 tarihleri arasında yayımlanacaktır. İşte 2022 YKS tercih kılavuzu pdf

2022-YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun bu hafta içinde yayımlanacağını açıkladı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Tercih kılavuzu yayımlandığı andan itibaren aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2022 YKS TERCİH KILAVUZU PDF

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başladı. Adaylar YKS tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.