ÖSYM 2025 Sınav Takvimini Duyurdu: KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YKS ne zaman? İşte 2025 sınav tarihleri

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini yayınlayarak milyonlarca adayın merakla beklediği sınav tarihlerine netlik kazandırdı. YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi önemli sınavların tarihleri, adayların hazırlık sürecini planlamalarına yardımcı olacak şekilde duyuruldu. 2025'te sınavlara girmeyi düşünenler, bu takvimle başvuru ve sınav tarihlerini önceden görebilecek ve kendilerini en iyi şekilde hazırlayabilecekler.

YKS VE KPSS İÇİN KRİTİK TARİHLER BELİRLENDİ

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS, Haziran ayında yapılacak ve TYT, AYT, YDT oturumlarıyla adayların üniversite hayallerine kapı açacak. Kamu personeli alımları için düzenlenen KPSS ise Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. Lisans, önlisans ve öğretmenlik alanında yapılacak oturumlar, bu aylarda adayları ağırlayacak.

YKS: TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla Haziran ayında.

KPSS: Lisans, önlisans ve alan sınavlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında.

Akademik kariyer düşünenler için ALES, Mart, Haziran ve Kasım aylarında üç farklı oturumla yapılacak. Lisans eğitimini tamamlama amacı taşıyan DGS ise Temmuz ayında düzenlenecek. TUS ve YÖKDİL gibi akademik alanda öne çıkan sınavlar da adayları farklı aylarda bekliyor.

ALES: Mart, Haziran ve Kasım aylarında yapılacak.

DGS: Lisans tamamlama sınavı olarak Temmuz ayında yapılacak.

BAŞVURULAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

2025 yılı sınavlarına katılmayı planlayan adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Başvuru ve geç başvuru tarihleri, ÖSYM'nin internet sitesinde duyurulacak ve her sınav için farklı tarihlerde olacak. Adaylar, sınav tarihlerine hazırlıklarını buna göre planlayabilir.

2025'TE SINAVLARA HAZIRLANAN ADAYLAR İÇİN UYARILAR

ÖSYM'nin sınav takvimi, sınava girecek adaylar için bir yol haritası sunuyor. Bu tarihler, adayların sınava hazırlık ve başvuru süreçlerinde sorun yaşamamaları için dikkatle takip edilmesi gereken önemli noktalar.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİNİ