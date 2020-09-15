İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4868
  • EURO
    8,9016
  • ALTIN
    472.577
  • BIST100
    1114.25
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, e-Devlet'e taşındı
Eğitim

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, e-Devlet'e taşındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 'Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek.' dedi.

AA15 Eylül 2020 Salı 10:06 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:07
ABONE OL

Aygün, sınavlara başvuru ve kayıt işlemleri sürecinde adayların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Çalışmalardan birinin, e-Devlet kapısı üzerinden verilen hizmetlerin genişletilmesi olduğuna işaret eden Aygün, "Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek." diye konuştu.

Aygün, yeni sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

"E-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapan adaylar, e-Devlet ile Kayıt Ol butonu vasıtasıyla herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kaydolacak. Adayların kimlik bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğrafı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda alınarak sisteme kaydedilecek."

ÖSYM Başkanı Aygün, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olan adayların sınav başvurularını, bir başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden yapabileceklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.