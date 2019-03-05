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ÖSYM ALES 2019 ne zaman? ALES başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM ALES 2019 ne zaman? ALES başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ALES başvuru gününü bekleyen milyonlarca aday için gözünü ÖSYM’ye çevirdi. İnternetten yapılacak ALES başvuruları için başvuru kılavuzlarının yayımlanması bekleniyor. Peki, 2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES sınavı ne zaman başlayacak? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte merak ettiğiniz tüm soruların ayrıntıları haberimizde yer alıyor

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları bugün başlıyor. Milyonlarca insan gözünü ÖSYM’ye çevirmiş durumda. İnternetten yapılacak ALES başvuruları için başvuru kılavuzlarının yayımlanması bekleniyor. Başvuru tarihinin son günü 13 Mart olan ALES’e başvuru için dikkat edilmesi gereken önemli adımlar var. Peki, 2019 ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES sınavı ne zaman başlayacak? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte haberimizin detayları

 

 

ALES 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 

ÖSYM AİS üzerinden alınan ALES 2019 başvurular 5 Mart'ta ÖSYM tarafından elektronik ortamda başlatılacak. Sınava girmek isteyen adayların başvuru tarihine kadar sınav ücretlerini belirtilen bankalara yatırması gerekmektedir.

 

ALES SINAV TARİHİ NE ZAMAN YAPILACAK?

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 30 Mayıs’ta açıklanacak Bu önemli sınavın son başvuru tarihi 13 Mart.

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES):  

• Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
• ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
• yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

 

ALES NERELERDE GEÇERLİDİR?

 

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların çeşitli kurum ve kuruluşlara başvurularında bir değerlendirme ölçütü olarak yer alan ALES puanın geçerli olduğu yerler çeşitlilik göstermektedir.

 

Bu doğrultuda ALES puanının geçerli olduğu yerler aşağıdaki gibidir:

Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çeviri ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak başvurularda

Ülke sınırları dahilindeki lisansüstü eğitim başvurularında

Yurt dışı lisansüstü eğitimi için gönderilmesi planlanan adayların seçiminde

Mühendislik tamamlama programları

Çeşitli kamu ve özel kuruluşlar tarafından sağlanan burslara yapılacak başvurularda

Bazı kamu ve özel kurumlara yapılacak kadro başvurularında

Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan son açıklama doğrultusunda ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl olarak belirlendi. Geçmiş senelerde alınan ALES puanlarının geçerlilik süresi de 5 yıla çıkarıldı.

 

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