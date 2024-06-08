ÖSYM Başkanı Ersoy: Gürültüsüz bir ortam oluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz

Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve velilerle sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulu'ndan gelen müfredat ve kazanımlarla beraber binlerce öğretmenin öğrenciler için çalışma süreçlerini başlattığını ve bugün ile yarın bu sürecin nihayete ereceğini söyledi.

Tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlerimiz, il milli eğitim müdürlerimizle beraber çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun diye stressiz, gürültüsüz trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğündeki elemanlarımıza, belediye personelimize, kısacası tüm, herkese, yani yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz."

Ersoy, bugün TYT'de 3 milyon 120 bin 878 adayın 245 merkezde, Lefkoşa ve Zagreb'de sınava gireceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Biz onların 1 yıllık, 2 yıllık çalışmalarının karşılığını alması için elimizden geleni yaptık. Bu sınavın onların emeklerinin karşılığı olsun diye çalıştık, çabaladık. Umudumuz, derdimiz, dileğimiz çalıştıklarının karşılığını alacakları bir sınav olacak. Ama ne olursa olsun sınav sonucu onlar bizim en değerlilerimiz, en kıymetlilerimiz. Buradan ailelerine rica ediyorum, sınav sonucunun ne olduğuna bakmadan onların en kıymetlisi olduğumuzu düşünerek inşallah bizler de üzerimize düşen görev olarak çalıştıklarının karşılığını vererek güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir ortam oluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah pazar akşamı saat 17.45'te matbaadan 40 günlük süreçten çalışanlarımızı çıkartarak bu süreci tamamlayacağız ve 17 Temmuz'da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz."

Ardından sınav binasını ziyaret eden Ersoy, adaylara başarılar diledi.