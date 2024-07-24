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Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS açıklaması: Değerlendirme süreci ivedilikle tamamlanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlarca incelendiğini ifade etti.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS açıklaması: Değerlendirme süreci ivedilikle tamamlanacak
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Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlarca ele alındığını ifade ederek, değerlendirme sürecinin ivedilikle tamamlanacağını bildirdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır."

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