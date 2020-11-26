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Eğitim

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün duyurdu: 2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/2) giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:35
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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 6 Aralık 2020 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise, adayların sınava giriş belgesini, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri belirtilerek, "6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısı yapıldı.

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