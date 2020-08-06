ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.'
06 Ağustos 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:49
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."