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  • ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor
Eğitim

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.'

06 Ağustos 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:49
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz."

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