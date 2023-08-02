ÖSYM branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? ÖSYM AİS 2023 KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

ÖSYM, branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu. KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalar, adayların kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında adayların ÖSYM branş bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Peki ÖSYM branş bazında sıralamaya nasıl bakılır? İşte ÖSYM AİS 2023 KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı

ÖSYM BRANŞ BAZINDA SIRALAMAYA NASIL BAKILIR?



KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının branş bazında sıralamaları güncellendi.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş sıralamanızı öğrenmek için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmanız, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle güncellenmiş branş bazında sıralamanızı görüntülemeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS Lisans ekranına tıklayıp 'Branş Bazında Sıralama' seçeneğine tıklayabilirsiniz.

ÖSYM AİS 2023 KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI



Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için bu atamalar sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, "ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dâhil edilmesin" seçeneği yalnızca ÖSYM'nin merkezî yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir.