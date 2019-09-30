ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayında mı? DGS ek tercihler başladı mı? gibi soruların yanıtları binlerce öğrenci tarafından yoğun bir şekilde araştlırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağlayan DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihleri beklemeye başladılar. ÖSYM DGS ek tercihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ÖSYM DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINDA MI?

2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

DGS ek tercihler hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.